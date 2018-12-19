Çin'de bulunan çiçek fosili 174 milyon yıl öncesine ait

PEKİN (AA) - Çin’de 2016'da bulunan çiçek fosillerinin, 174 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

Şinhua ajansının haberine göre Çin Bilimleri Akademisi (CAS) bünyesinde faaliyet gösteren Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, ülkenin Ciangsu eyaletine bağlı Nanjing kentinde 2016’da bulunan çiçek fosilleri üzerinde yaptığı araştırmada, bu fosillerin 174 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirledi.

"Nanjinganthus" adı verilen çiçeğin, 4-5 taç yaprağı bulunduğu ve erik ağacı çiçeğine benzediği belirtildi.

Fosilin daha fazla çiçek açan bitkilerin araştırılması konusunda bilim adamlarına umut verdiği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları İngiliz bilim dergisi E-Life dergisinde yayımlandı.