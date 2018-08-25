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Çin'de bir otelde yangın faciası: Çok sayıda ölü var

Çin’de bir otelde çıkan yangında 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:40
Çin'de bir otelde yangın faciası: Çok sayıda ölü var

Çin’de bir otelde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Heylongciang eyaletinin başkenti Harbin’e bağlı Songbei bölgesindeki otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi. 

Yangın mahalline sevk edilen itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilirken, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:40
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