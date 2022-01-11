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Korona Virüs Çin'de bir kent daha karantinaya alındı
Korona Virüs

Çin'de bir kent daha karantinaya alındı

Çin hükümeti, 2 omicron vakası görülen 5,5 milyon nüfuslu Anynag şehrini karantinaya aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 10:40:00 -
Çin'de bir kent daha karantinaya alındı

Koronavirüs salgınının başladığı Çin, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için bir kenti daha karantinaya aldı. Anyang’da 2 Omicron vakasının doğrulanmasının ardından Çin hükümeti, dün akşam saatlerinde şehir sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunarak şehrin karantinaya alındığını duyurdu. 5,5 milyon nüfusa sahip olan Anyang’da yetkililer, şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti. Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı.

Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı bildirildi.

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