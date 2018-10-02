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Çin'de bir ayda binden fazla kişi öldü!

Çin'de ağustos ayında bulaşıcı hastalıklardan bin 983 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

02 Ekim 2018 Salı 07:58
Çin'de bir ayda binden fazla kişi öldü!

Şinhua ajansının Ulusal Sağlık Komisyonuna dayandırdığı haberine göre,  geçen ay (a), (b) ve (c) olarak sınıflandırılan bulaşıcı hastalıklardan  kaynaklanan 706 bin 372 vaka tespit edildi ve bu kişilerden bin 983'ü hayatını  kaybetti.

Kolera (a) grubunda, tüberküloz, hepatit, ishal, bel soğukluğu ve  frengi (b) grubunda, kabakulak, ağız, ayak ve elde meydana gelen şap hastalığı ve  bulaşıcı ishal hastalıkları ise (c) grubunda sınıflandırıldı.

Söz konusu bulaşıcı ve salgın hastalıklarda en çok ölüm vakasının b  grubundaki hastalıklardan meydana geldiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:58
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