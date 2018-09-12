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Çin’de bir araç kalabalığın arasına daldı

Amerika Birleşik Devletleri ile gerilim yaşayan Çin'de kalabalığın arasına bir araç daldı. Hunan eyaletinde meydana gelen olayda 3 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 21:20
Çin’de bir araç kalabalığın arasına daldı

Hunan'a bağlı Hengdong ilçesinde SUV tipi bir araç meydana hızla girerek vatandaşları ezdi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı. Aracın kalabalığın arasına dalmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerde yatan çok sayıda yaralı bulunduğu, halkın panik içinde kaçıştığı görüldü. Yaralıların civardaki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Yerel medya, aracın sürücüsü Yang Zanyun adlı şahsın, olayın ardından gözaltına alındığını açıkladı.

Şahsın daha önce de farklı suçlardan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olayın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 21:20
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