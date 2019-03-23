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Çin’de bilanço artıyor: 64 ölü

Çin’in doğusunda bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 64’e yükseldiği, 90’ı ağır olmak üzere 600’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:32
Çin’de bilanço artıyor: 64 ölü

Çin’in doğusunda bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 64’e yükseldiği, 90’ı ağır olmak üzere 600’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.


Çin’in Jiangsu eyaletindeki Yancheng kentinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 64’e yükseldiği açıklandı. Yetkililer, 90’ı ağır olmak üzere 600’den fazla kişinin yaralandığı olayda ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor. Hayatını kaybedenlerden 26’sının kimliğinin teşhis edildiği belirtildi.


İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangın kontrol altına alınırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 2,2 şiddetinde depreme denk geldiği belirtilen patlamada, itfaiye ekipleri enkaz altından bir kişiyi çıkardı. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi sürüyor.


Öte yandan kimya tesisinin çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar tahliye edilirken, yaklaşık 90 evin büyük hasar gördüğü belirlendi. Ayrıca bölgede 10’dan fazla okulun hasar gördüğü, eğitime ara verildiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:32
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