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Çin’de bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiasına soruşturma

Ulusal Sağlık Komisyonu, genetiği değiştirilen ikiz bebekler iddiasına yönelik soruşturma başlattı

27 Kasım 2018 Salı 12:56
Çin’de bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiasına soruşturma

PEKİN (AA) - Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong eyaletinin Şıncın kentindeki bir üniversitede görevli bilim adamı Hı Cienkui’in, "bebeklerin genetiklerini değiştirdiği" iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Komisyondan yapılan açıklamada, Hı’nın ikiz bebeklerde AIDS'e yol açan HIV virüsüne karşı bağışıklıklarının güçlendirilmesi için genetik müdahalede bulunmasına yönelik, "Guangdong Eyalet Sağlık Komisyonu yetkililerinin bir an önce soruşturma başlatmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Konunun halk sağlığına yönelik yüksek sorumluluk ilkesiyle, kanunlara ve düzenlemelere uygun şekilde ele alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, yerel yetkililerin soruşturma sonuçlarını gecikmeksizin kamuoyuna açıklaması talep edildi.

- Genetik değişiklik bilim dünyasından tepki çekti

Çinli bilim adamı Hı Cienkui öncülüğünde AIDS’e yol açan HIV virüsünün vücuda girişini engellemek için Lulu ve Nana adlı ikiz kız bebeklerin embriyo aşamasındayken CCR5 genini başarılı bir şekilde değiştirdiğini iddiasına bilim adamı Hı'nın görev yaptığı Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden (SUST) de tepki geldi.

SUST’tan yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın “şoke edici olduğu” ve akademik etik ve normları ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Ülkede tartışmalara yol açan Hı’nın bebeklere genetik müdahale bulunduğu iddiası, 122 Çinli bilim insanın ortak açıklamasında da “delilik” olarak nitelendirildi.

Çalışma, değiştirilen genlerin diğer genlerin görevlerinde sorun oluşturabileceği veya başka sağlık sorunlarını ortaya çıkarabileceği gerekçesiyle de eleştirildi.

Çinli bilim insanı Hı Cienkui, dün tüp bebek tedavisi gören 7 çiftin embriyolarının DNA'larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını, genleriyle oynanmış ilk ikiz kız bebeklerin bu ay dünyaya geldiğini iddia etmişti.

Bilim adamı Hı’nın çalışmasında enfeksiyonları ilaçla bastırılan HIV taşıyan babaların spermlerinin laboratuvar ortamında HIV olasılığından temizlendiği, daha sonra embriyo oluşumu için tek bir spermin tek bir yumurtaya yerleştirildiği, bundan sonraki aşamada gen düzenleme yönteminin devreye sokulduğu belirtilmişti.

Laboratuvarda 22 embriyodan 16'sında gen değişikliği yapıldığı, 11 embriyonun anne rahmine yerleştirildiği, girişimlerin "Lulu" ve "Nana" adı verilen ikiz kız bebeklerle neticelendiği ifade edilmişti.

Genetiği değiştirilen bebeklerin nerede bulunduğu ve ailelerinin kimler olduğu belirsizliğini koruyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:56
  1. AIDS
  2. Çin
  3. genetiği değiştirilmiş bebekler
  4. HIV
  5. Ulusal Sağlık Komisyonu

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