Çin’de balıkçı teknesi battı: 12 kişi kayıp Cıciang eyaletinin doğusunda, bir gemiyle çarpışması sonucu batan balıkçı teknesinin mürettebatından 12 kişi kayboldu

PEKİN (AA) - Çin’in Cıciang eyaletinin doğusunda, bir gemiyle çarpışması sonucu batan balıkçı teknesinin 12 kişilik mürettebatı kayboldu.

Ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Dayşan ilçesi yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, cinsi belirtilmeyen bir gemi, bir balıkçı teknesine çarptı.

Çarpmanın ardından batan balıkçı teknesindeki 14 kişilik mürettebat denize düştü. Mürettebattan 2 kişi kurtarıldı, 12 kişiden ise haber alınamadı.

Yerel hükümet, kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatarak kaza mahalline gemi ve helikopter sevk etti.

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