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Çin’de askeri uçak düştü: 2 ölü

Çin donanmasına ait bir askeri uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

12 Mart 2019 Salı 13:38
Çin’de askeri uçak düştü: 2 ölü

Çin donanmasına ait bir askeri uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

 

Çin ordusundan yapılan açıklamada, Hainan eyaletinde düşen uçakta 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Eğitim uçuşu sırasında yaşanan olayın nedeninin ise araştırıldığı dile getirildi.

 

Çin Hava Kuvvetleri’ine ait bir uçağın geçen yılın Ocak ayında düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:38
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