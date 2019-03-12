Çin’de askeri uçak düştü: 2 ölü Çin donanmasına ait bir askeri uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Çin donanmasına ait bir askeri uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti. Çin ordusundan yapılan açıklamada, Hainan eyaletinde düşen uçakta 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Eğitim uçuşu sırasında yaşanan olayın nedeninin ise araştırıldığı dile getirildi. Çin Hava Kuvvetleri’ine ait bir uçağın geçen yılın Ocak ayında düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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