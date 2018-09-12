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Çin'de arazi aracı kalabalığa daldı: 9 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Çin'in Hunan eyaletinde geçmişte kundaklama ve saldırı suçlarından hüküm giymiş bir sürücü aracını kalabalığın üzerine sürdü. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 21:36
Çin'de arazi aracı kalabalığa daldı: 9 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Komünist Partinin gençlik kolunun yayın organı Pekin Gençlik Günlüğü'nün resmi blog hesabında yer alan habere göre, 54 yaşındaki erkek sürücü, SUV tipi bir aracı Hengyang kentinde şehir meydanında kalabalığın üzerine sürdü.

Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Gözaltına alınan sürücüsünün, geçmişte kundaklama ve saldırı suçlarından hüküm giydiği, ceza evinde yattığı öğrenildi.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 21:36
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