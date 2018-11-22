THY- Noukşot
0553 313 94 23

Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 18 yaralı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:31
Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 18 yaralı

PEKİN (AA) - Çin'in kuzeydoğu eyaleti Liaoning'te bir otomobilin kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberinde, Liaoning'in Huludao kentinde otomobilin bir ilkokulun yakınında toplanmış çocukların arasına girmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 18 kişi civardaki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'in Hunan eyaletinde geçen eylülde sabıkalı sürücünün aracını şehir meydanındaki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:31
  1. Çin
  2. çocuk
  3. Huludao
  4. otomobil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Kripto FETÖ'cüler "ankesör"le deşifre edildi
    1. GRAFİKLİ - Kripto FETÖ'cüler..
    2. Görüşme bitti! İnce: Kaygılarımı ilettim
    3. Kılıçdaroğlu Türk-İş'i ziyaret etti
    4. Fedakar öğretmenlerden örnek davranış
    5. Güneydoğu'da kültür sanat
    6. GÜNCELLEME - Malatya'da yolcu midibüsü..
    7. "Maksimum puanı almak istiyoruz"
    8. Altın fiyatları
    9. Yemen’de çocuklar eriyor
    10. Yüzbinlerce araç sahibine müjde!..
    11. Kalbini çantasında taşıyor
    12. Williams koltuğu Kubica'nın
    13. "Sezon sonu 2 kupa daha alacağız"
    14. Bölücü örgüt PKK yönetiminde..
    15. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "PTT'nin..
    16. FETÖ'nün Belçika'daki merkez binası..
    17. Hakkari'de terörle mücadele
    18. 104 yaşındaki Mukime öğretmenden genç..
    19. İNFOGRAFİKLİ - ABD'deki kültürel..
    20. "Stone ile henüz bir görüşme yok"
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"