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Çin'de Anderson Talisca kasırgası! 12. golünü attı

Sezon başında Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Brezilyalı yıldız Talisca, gol sayısını 12'ye çıkardı.

14 Eylül 2018 Cuma 17:20
Çin'de Anderson Talisca kasırgası! 12. golünü attı

Çin Ligi 21. haftasında oynanılan ve Guangzhou Evergrande ile Beijing Guoan'ın karşı karşıya geldiği müsabakada Anderson Talisca ağları havalandırdı.

24 yaşındaki yıldız golcü, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Anderson Talisca, bu sezon Çin Ligi'nde çıktığı 10 karşılaşmada 12 gol 1 asist yaparak yıldızını patlatmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 17:20
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