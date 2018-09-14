Çin'de Anderson Talisca kasırgası! 12. golünü attı

Çin Ligi 21. haftasında oynanılan ve Guangzhou Evergrande ile Beijing Guoan'ın karşı karşıya geldiği müsabakada Anderson Talisca ağları havalandırdı.



24 yaşındaki yıldız golcü, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.



Anderson Talisca, bu sezon Çin Ligi'nde çıktığı 10 karşılaşmada 12 gol 1 asist yaparak yıldızını patlatmaya devam ediyor.