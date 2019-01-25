Çin'de alışveriş merkezinde patlama:1 ölü

PEKİN (AA) - Çin’in Cilin eyaletinin Çangçun kentindeki alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çangçun Belediyesinin ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'dan yaptığı açıklamaya göre, kentin Kızıl Bayrak (Hongçi Street) Caddesi'ndeki Wanda Alışveriş Merkezi'nin 30'uncu katında patlama oldu.

İlk bulgulara göre patlamada 1 kişi yaşamını kaybetti. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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