Çin'de alışveriş merkezinde patlama:1 ölü

Çin'de alışveriş merkezinde patlama:1 ölü25 Ocak 2019 Cuma 13:00
PEKİN (AA) - Çin’in Cilin eyaletinin Çangçun kentindeki alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çangçun Belediyesinin ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'dan yaptığı açıklamaya göre, kentin Kızıl Bayrak (Hongçi Street) Caddesi'ndeki Wanda Alışveriş Merkezi'nin 30'uncu katında patlama oldu.
İlk bulgulara göre patlamada 1 kişi yaşamını kaybetti. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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