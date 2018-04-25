Çin'de akıl almaz olay! Düşen adamı kurtarmak isterken kendisi öldü

Çin'de yüksekten düşen bir adamı kurtarmak isteyen kişi, feci şekilde hayatını kaybetti. 2 adamın hayatını kaybettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çin'de bir köprüden aşağı düşen adamı kurtarmak isteyen bir başka adam, düşen adamın altında kalarak onunla birlikte can verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.