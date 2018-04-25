Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çin'de akıl almaz olay! Düşen adamı kurtarmak isterken kendisi öldü

Çin'de yüksekten düşen bir adamı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:44
Çin'de akıl almaz olay! Düşen adamı kurtarmak isterken kendisi öldü

Çin'de yüksekten düşen bir adamı kurtarmak isteyen kişi, feci şekilde hayatını kaybetti. 2 adamın hayatını kaybettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Çin'de bir köprüden aşağı düşen adamı kurtarmak isteyen bir başka adam, düşen adamın altında kalarak onunla birlikte can verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:44
  1. çin
  2. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kiraladıkları arabanın plakası enseletti
    1. Kiraladıkları arabanın plakası enseletti
    2. Önce sadaka kutusunu çaldı; sonra..
    3. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
    4. WhatsApp'a yaş sınırlaması geliyor!
    5. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
    6. S-400 Antalya'ya geliyor
    7. ABD'nin Suriye planını açıkladı:..
    8. Katil İsrail harekete geçti! Dünyaya..
    9. Muharrem İnce'den Abdullah Gül..
    10. Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli..
    11. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi:..
    12. HDP'den Meral'e kırmızı kart! Gül'e..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Destici'den..
    14. Gül ve Arınç Cumhurbaşkanı yardımcısı..
    15. F.Bahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye'nin..
    16. 1 Mayıs provokatörlerine operasyon
    17. Tarihi Şerefiye Sarnıcı ziyarete açıldı
    18. 'Türkiye fedakarlık göstermeseydi..
    19. Lise öğrencisinden örnek davranış:..
    20. Nikaragua'da gözaltındaki göstericiler..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı