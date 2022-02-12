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Korona Virüs Çin'de 99 Kovid-19 vakası kaydedildi
Korona Virüs

Çin'de 99 Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin ana karasında son 24 saatte 40'ı yurt içi kaynaklı 99 Kovid-19 vakası tespit edildi. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 07:42:00 -
Çin'de 99 Kovid-19 vakası kaydedildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde 30 ve Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 10 yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 59 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 683 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1436 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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