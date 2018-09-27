Çin'de 9 öğrenciyi öldüren saldırgan, idam edildi

Çin'in Şensi bölgesinde bir okul çıkışında bıçakla 9 öğrenciyi öldüren ve 11 çocuğu yaralayan Zhao Zewei Perşembe günü idam edildi. Zewei cinayetleri, "kendisini aşağılayan toplumdan intikam almak için" işlediğini itiraf etmişti.

Çin mahkemesinin resmi sosyal medya hesabında, geçtiğimiz temmuz ayında, Zhao Zewei adındaki Çinlinin 27 Nisan'da düzenlediği saldırıdan suçlu bulunduğunu ve idam cezasına çarptırıldığını belirtti.

Mahkumun cezasının, Çin Yüksek Halk Mahkemesi tarafından onanmasının ardının Zewei’yin perşembe günü Mizani ilçesinde idam edildiği açıklandı.

Saldırgan katliamı "eski okulundan ve kendisini aşağılayan toplumdan intikam almak için" yaptığını itiraf etti.

Yargıçlar çocukların acımasızca öldürülmesinin affedilmeyeceğinin ve suçlunun en yüksek ceza olan idam cezasına çarptırılmasına karar verdi. Çinli yetkililer genelde idam cezalarını duyurmazken, olayın büyük tepkiye neden olmasından dolayı suçlunun cezasının infaz edildiğini resmi kaynaklardan duyurdu.

Çin'de daha önce de benzer nedenlerle okullara yönelik bıçaklı saldırı vakaları yaşanmıştı.

Çin'de her yıl binlerce mahkum idam ediliyor

Geçtiğimiz yıl 23 ülkede toplam 993 kisi idam edildi. Ancak Çin idam bilgilerini yayınlamadığı için istatistiklerin dışında tutuluyor.

Çin'de her yıl tüm ülkelerdekinin toplamından daha fazla kişinin idam edildiği belirtiliyor. Uluslararası Af Örgütü'ne göre ülkede her yıl binlerce kişi idam ediliyor.

Çin, ölüm cezasıyla ilgili çoğu bilgiyi 'devlet sırrı' olarak tasnif ediyor.

Kaynak: Euronews