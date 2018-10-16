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Çin'de 610 yetkili gözaltına alındı

Çin Çevre ve Ekoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çevreyi kirlettiği tespit edilen 610 yetkilinin gözaltına alındığı bildirildi.

16 Ekim 2018 Salı 17:40
Çin'de 610 yetkili gözaltına alındı

Çin’de çevreyi kirlettiği tespit edilen 610 yetkilinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çin Çevre ve Ekoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs-7 Temmuz tarihlerinde bakanlık tarafından görevlendirilen teftiş ekipleri 10 eyalet ve bölgede çevre kirliliğine yol açan kişi ve şirketlere yönelik incelemelerde bulundu.

6 bin 219 yetkili soruşturuldu

"Çevrene bak" adlı teftiş programı çerçevesinde Hıbey, Hınan, Heylongciang, Ciangsu, Guangdong, Ciangşi ve Yünnan eyaletleri ile Ningşia Hui ve İç Moğolistan Özerk Bölgelerinde denetleme yapıldı.

Denetimlerde 6 bin 219 yetkilinin soruşturulduğu belirtilirken, bunlardan çevreye zarar verdiği tespit edilen 610 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bununla birlikte denetimler boyunca çevreyi kirlettiği belirlenen ilgili mercilere 710 milyon yüen (yaklaşık 102,6 milyon dolar) para cezası kesildiği aktarılırken, bakanlığın bir denetim için daha hazırlıklarını sürdürdüğü vurgulandı.

Yıllık maliyet 267 milyar yüen

Çin’de hızlı kalkınmanın bedeli olarak çevre kirliliğinde, hava kirliliği kendini belirgin şekilde hissettiriyor.

Hong Kong Çin Üniversitesinin ay başında yayımlanan bir araştırmasında, hava kirliliğinin Çin’e yıllık maliyetinin 267 milyar yüen (yaklaşık 38 milyar dolar) mali kayıp ve bir milyon kişinin erken ölümü olduğu açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:40
  1. Çin Çevre ve Ekoloji Bakanlığı
  2. İç Moğolistan Özerk Bölgeleri
  3. Hong Kong Çin Üniversitesi
  4. hava kirliliği
  5. para cezası

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