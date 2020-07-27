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Korona Virüs

Çin'de 61, Güney Kore'de 25 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 61, Güney Kore'de 25 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:25:00 -
Çin'de 61, Güney Kore'de 25 yeni Kovid-19 vakası görüldü

 

 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 61 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 57 yeni vakadan 41'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 16’sı da Liaoning ve Jilin eyaletlerinde tespit edildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de son 2 haftada 200'ün üzerinde vaka görüldü.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 891’e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 918 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 339 olarak açıklandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı irtibatlı 25 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 9 vakadan 8’i başkent Seul’de görüldü.

Toplam vaka sayısının 14 bin 175’e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 905 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte 1 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 299'a ulaştı.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

 

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