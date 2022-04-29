Çin’de 60 yaş üstü Kovid-19 aşısı olanların sayısı 226 milyon kişi!

YENİ AKİT ANKARA

Çin Uluslar arası Radyosu’nun bildirdiğine göre, 60 yaş üstü aşılama oranı yüzde 85,94’e ve iki doz aşılama oranı yüzde 81,44’e ulaştı. 27 Nisan itibarıyla ülke genelinde 3 milyar 338 milyon 555 bin doz Kovid-19 aşısı uygulandı. 1 milyar 249 milyon 413 bin kişi iki doz aşı oldu. Ülkede aşılama oranı yüzde 91,12’yi, iki doz aşılama oranı yüzde 88,62’yi buldu.

Son 24 saatte bin 503 yeni vaka tespit edildi

Öte yandan ülkede 28 Nisan itibarıyla son 24 saatte bin 503 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, vakaların 9’unun yurt dışından gelenler arasında ve bin 494’ünün yerel taşıyıcılarda bulunduğu belirtildi. Çin’in ana kesiminde 399’unun durumu ağır olmak üzere 25 bin 506 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Salgının başından bu yana Çin’de toplam 208 bin 584 vaka tespit edildi, tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 178 bin 155’i buldu, toplam can kaybı 4 bin 923’e yükseldi. Açıklamada, 9 bin 64 asemptomatik vaka daha tespit edildiği bildirildi. Toplamda 42 bin 75 asemptomatik vaka tıbbi gözetim altında tutuluyor.