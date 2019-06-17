Çin'de 6 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletindeki Yibin kentine bağlı Çangning ilçesinde, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Yerin 16 kilometre altında gerçekleşen depremde, ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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