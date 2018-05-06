Çin'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin Deprem Ağları Merkezinin verilerine göre, ülkenin batısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.06 Mayıs 2018 Pazar 13:49
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Çinghay eyaletinde bulunan Yüşu Tibet özerk ilinin Çıngduo ilçesinde 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Çinghay’ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010’da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi yaşamını yitirmişti.
YORUM YAZ