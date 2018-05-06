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Çin'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin Deprem Ağları Merkezinin verilerine göre, ülkenin batısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:49
Çin'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Çinghay eyaletinde bulunan Yüşu Tibet özerk ilinin Çıngduo ilçesinde 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. 

Depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. 

Çinghay’ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010’da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi yaşamını yitirmişti. 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 13:49
  1. Çin Deprem Ağları Merkezi
  2. deprem
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