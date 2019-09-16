Çin'de 5 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Çin'in kuzeybatı kesiminde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Cangye kentinin Gancou bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 11 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Depremin ardından Cangye'nin farklı bölgelerinde 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

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