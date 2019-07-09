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Çin’de 400 yıl öncesine ait taş tablet bulundu

09 Temmuz 2019 Salı 09:32
Çin’de 400 yıl öncesine ait taş tablet bulundu

PEKİN (AA) - Çin’in kuzeyinde Ming Hanedanlığı (1384-1644) dönemine uzanan en az 400 yıllık bir taş tablet bulundu.

Şinhua ajansının haberine göre, Hıbey eyaletinin Linçıng ilçesinde yer alan Puli Pagodası yakınlarında bulunan tabletin İmparator Van Li’nin (1563-1620) hükümranlık döneminde yapıldığı tahmin ediliyor.

Küp şeklindeki tabletin uzunluğu 277 santimetre, genişliği 90 santimetre kalınlığı ise 30 santimetre olurken, tabletin üzerinde ihtiyaç sahiplerine lapa (pirinç) vermeyi tavsiye eden bir Puli keşişini tarif eden 748 karakterlik metin bulunuyor.

Linçıng İlçe Kültürel Miras İdaresi Yöneticisi Suo Lişia’ya göre tablet ayrıca Pagoda'nın arkeoloji kazısı ve çalışmaları için önemli materyaller sunuyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:32
  1. arkeoloji
  2. Çin
  3. Tablet

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