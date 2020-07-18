Çin'de 22, Güney Kore'de 39 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 22 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 644'e çıktı.

Yurt içi kaynaklı 16 yeni vakaya, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde rastlandı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 758 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 252 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde dün yurt içi kaynaklı ilk vakanın tespit edildiği bildirilmişti. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19'a rastlanması üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 711'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28'i yurt dışı kaynaklı 39 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni tespit edilen yurt içi kaynaklı 11 yeni vakadan 9'u mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vakası sayısı da 2 bin 32'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısının 13 bin 711'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 519 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 294'e yükseldi.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.