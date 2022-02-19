Çin'de 137 koronavirüs vakası tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 46'sı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü. Bölgenin merkezi Hohhot'da 42 ve Baotou şehrinde 4 yerel vaka saptandı.

Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde 19, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 8, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 3, Yünnan eyaletinin Dıhong şehrinde 2, Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde 1 ve Cıciang eyaletinin Şaoşing şehrinde 1 yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 57 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 512 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1482 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Pekin Kış Olimpiyatları "kapalı devre sisteminde" Kovid-19 vakası görülmedi

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde" dün Kovid-19 vakası tespit edilmediği bildirildi.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, vakaların sporcu ve takım görevlileri dışında, "diğer paydaşlar" adı verilen medya mensupları ve sponsor ekip mensuplarına yapılan testlerde de virüse rastlanmadı.

Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçirildiği 23 Ocak'tan bu yana 436 vaka tespit edilmişti.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.