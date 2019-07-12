Çin’de 1200 yıllık taş tablet bulundu

PEKİN (AA) - Çin’in kuzeyinde 1200 yıl öncesine ait taş tablet bulundu.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinin Nanhı ilçesine bağlı Songtai kasabasında, Tang Hanedanlığı (618-907) dönemine ait olduğu tahmin edilen bir taş tablet gün yüzüne çıkarıldı. Taşın uzunluğu 216, genişliği 80, kalınlığı 22 santimetre olarak ölçüldü.

Üzerinde 1300’ü aşkın karakterden oluşan bir metin bulunan tablet, o döneme ait bir idari bölümü ve memleketi Songtai kasabası olan Tang Hanedanlığı’ndan üst düzey yetkili Song Cing'i anlatıyor.

Nanhı Kültürel Miras İdaresi Başkanı Yao Yacie, tabletin üst düzey yetkili Song ve Tang Hanedanlığı'ndaki idari bölümler hakkında önemli materyaller sunduğunu belirtti.



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