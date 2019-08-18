Cincinnati Masters'ta şampiyon Keys - ABD'li tenisçi Madison Keys, Cincinnati Masters Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Rus Kuznetsova'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu



İSTANBUL (AA) - Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Rus Svetlana Kuznetsova'yı 2-0 yenen ABD'li Madison Keys, şampiyonluğa ulaştı. ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 18 numarası Madison Keys ile klasmanın 153. basamağındaki Svetlana Kuznetsova karşılaştı. Keys, karşılaşmayı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanarak şampiyon oldu.



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