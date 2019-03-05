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Cinbir: "Uyuşturucuya karşı mücadelede büyük başarı elde edildi"

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, güvenli bir Silifke için bütün kolluk güçlerinin elinden geleni yaptığını belirterek, "Özellikle son zamanlarda ilçemizde uyuşturucuya karşı mücadelede büyük başarı elde edilmiştir" dedi.

05 Mart 2019 Salı 10:48
Cinbir: "Uyuşturucuya karşı mücadelede büyük başarı elde edildi"

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, güvenli bir Silifke için bütün kolluk güçlerinin elinden geleni yaptığını belirterek, "Özellikle son zamanlarda ilçemizde uyuşturucuya karşı mücadelede büyük başarı elde edilmiştir" dedi.


Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü başkanlığında Silifke Adliyesi konferans salonunda Adli hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde yaşanan sorunların tartışılması, çözüm yollarının aranması ve soruşturma işlemlerinin Hedef Süre Uygulaması içerisinde sonuçlandırılması için adli kolluk görevini ifa eden Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Taşucu Sahil Güvenlik TCSG 305 Bot Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin bağlantılı olaylarla ilgili soruşturma işlemlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıylakoordinasyon toplantısı yapıldı.


Toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, Silifke’de huzur ve güvenliğin sağlanması adına adli hizmetlerin etkin, verimli ve hedef sürede tamamlanmasının büyük önem arz ettiğini, bireylerin ve toplumun adaletin geç tecelli etmesinden dolayı mağdur olmaması için adli kolluk görevlileri olarak tüm adli iş ve işlemlerin mevzuata uygun ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini, ayrıca toplantı notlarının birer suretinin toplantıya katılamayan diğer tüm adli kolluk görevlilerine iletilmesini istediğini belirtti.


Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir de toplantıda yaptığı konuşmada, “Güvenli bir Silifke için bütün kolluk güçlerimiz elinden geleni yapmaktadır. Özellikle son zamanlarda ilçemizde uyuşturucuya karşı mücadelede büyük başarı elde edilmiştir. Emeği geçen bütün kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Silifke Cumhuriyet Savcıları ile adli kolluk görevlileri arasında uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik karşılıklı soru cevap şeklinde süren program Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü tarafından Silifke İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Keskinsoy, TCSG 305 Bot Komutanı Mehmet Ebcim, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amiri Kubilay Uyar ile Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan’a günün anısına plaket verilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:48
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