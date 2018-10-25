Cinayetten gözaltına alınmıştı! Sinema oyuncusu hakkında karar verildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden aşağıdaki kavgaya bakarken başından vurulan 59 yaşındaki Necla Ceylan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden sinema oyuncusu Volkan Başaran ve Tolga Yandık çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Volkan Başaran serbest bırakıldı

Necla Ceylan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan sinema oyuncusu Volkan Başaran'in da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Volkan Başaran ve Tolga Yandık'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istenirken, diğer şüpheliler Murat Ö. ve Zekeriya T'nin tutuklanması talep edildi.

Yurtdışı yasağı getirildi

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Volkan Başaran ve Tolga Yandık, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza vermek şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istenen diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.