Cinayetten gözaltına alınmıştı! Sinema oyuncusu hakkında karar verildi
İstanbul'dan başından vurularak öldürülen 59 yaşındaki kadınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamına gözaltına alınan sinema oyuncusu Volkan Başaran, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.25 Ekim 2018 Perşembe 22:12
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden aşağıdaki kavgaya bakarken başından vurulan 59 yaşındaki Necla Ceylan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden sinema oyuncusu Volkan Başaran ve Tolga Yandık çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Volkan Başaran serbest bırakıldı
Necla Ceylan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan sinema oyuncusu Volkan Başaran'in da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Volkan Başaran ve Tolga Yandık'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istenirken, diğer şüpheliler Murat Ö. ve Zekeriya T'nin tutuklanması talep edildi.
Yurtdışı yasağı getirildi
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Volkan Başaran ve Tolga Yandık, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza vermek şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istenen diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.
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