Cinayetten aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Muş'ta cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Tekirdağ'ın Marmarareğlisi ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Marmararaereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muş'ta 18 yıl önce Ü.Y'yi öldüren ve cinayetten 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B'nin (38) Marmarareğlisi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı, Yeniçiftlik Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

