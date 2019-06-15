Cinayetten aranan zanlı Kuşadası’nda yakalandı

Adam öldürme suçundan tüm Türkiye’de aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı Kuşadası Polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekiplerinin başlattığı fiziki takip sonucu, " Adam Öldürme"suçundan aran ve kesinleşmiş 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan G.A. isimli kişinin Kuşadası’nda olduğu belirlendi. Yapılan takibin ardından operasyon düzenleyen polis ekipleri, G.A.’yı Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.