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Cinayetten aranan terör örgütü yandaşı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:53
Cinayetten aranan terör örgütü yandaşı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden birisinin kasten öldürme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından arandığı belirlendi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve suç araştırma timlerince, narkotik tespit ve değerlendirme planları kapsamında Söke ilçesi Savuca Mahallesi Prien deresinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.Prien deresindeki ormanlık alan içerisinde metruk bir bina içinde bulunan 3 şüpheli, jandarma ekiplerini fark edip kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.



Yapılan aramada 17 adet alüminyum folyoya sarılı fişek diye tabir edilen satıma hazır 13 gram metamfetamin, 4 adet bong aparatı ve 1 adet seri numarasız av tüfeği ile 26 kök kenevir ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan kontrolünde Y.A’nın kasten öldürme, terör örgütü propagandası yapmak, görevi yaptırmamak için direnme, Ö.E’nin5 ayrı hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ile T.D’nin 2 ayrı hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, konut dokunulmazlığı ihlali, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığınıihlal suçlarından arandıkları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:53
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