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Cinayetten aranan hükümlü 12 yıl sonra yakalandı

Siirt'te hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet sanığı, 12 yıl sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı

05 Nisan 2019 Cuma 14:18
Cinayetten aranan hükümlü 12 yıl sonra yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2007 yılında meydana gelen "kasten öldürme" suçundan hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2014 yılında ise "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan M.K.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma istihbarat birimi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ay süren çalışmanın ardından M.K.Ç'nin Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyündeki evine geldiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, M.K.Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

Hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:18
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