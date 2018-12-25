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Cinayetten 10 yıl sonra gözaltına alınan pilotun yargılanması

Antalya'da dağlık alanda bir kişinin cesedinin bulunmasından 10 yıl sonra cinayet zanlısı olarak tutuklanan pilotun yargılanmasına devam edildi- Sanık Asım Onur C:- "Bu kara lekeden kurtulmak istiyorum. Ben de her şeyin araştırılmasını istiyorum"

25 Aralık 2018 Salı 12:18
Cinayetten 10 yıl sonra gözaltına alınan pilotun yargılanması

ANTALYA (AA) - Antalya'da 10 yıl önce bir kişinin dağlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık pilotun yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Asım Onur C, öldürülen Erdoğan Akbaş'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, bir otelin sauna merkezini 2006'da işlettiğini, öldürülen Erdoğan Akbaş'ı da masörlük yapmasından dolayı tanıdığını anlattı.

Arkadaşı Akbaş'ı öldürdüğü iddiasını kabul etmeyen sanık, böyle bir suçlamayla yaşamak istemediğini söyledi.

Vicdanın rahat olduğunu aktaran Asım Onur C, "Bu kara lekeden kurtulmak istiyorum. Ben de her şeyin araştırılmasını istiyorum." dedi.

Cezaevi koşulları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladığını ifade eden sanık, "Kulaklarımda ciddi rahatsızlıklar var. Bu nedenle pilotluk mesleğim tehlikede. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kemer ilçesinde masörlük yapan Erdoğan Akbaş'ın cesedi, 2008 yılında, Döşemealtı ilçesi Dağbeli bölgesindeki ormanlık alanda bulunmuş, olaydan 10 yıl sonra gözaltına alınan 4 şüpheliden özel bir havayolu şirketinde pilotluk yapan Asım Onur C. tutuklanmıştı. Cinayetinin ikili arasında yaşanan borç-alacak alacak anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği iddia edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:18
  1. Antalya
  2. cinayet
  3. Duruşma
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