Cinayetle suçlanan kardeşler yeniden tutuklandı

Gaziantep’te cinayetle suçlanan kardeşler tahliye edildikten 5 gün sonra yeniden tutuklandı.

Malatya’da yaklaşık bir buçuk ay önce kuzenlerini döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan T.K. ve İ.K isimli kardeşler, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinden, kalp damar ve diyabet hastalığı bulunan Ümit Kartal’ın ölümünün kalp damar hastalığından kaynaklandığı yönünde rapor çıkmasının ardından avukatlarının itirazı üzerine Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği ara karar ile tahliye edilmişti. Ümit Kartal’ın avukatlarının yaptığı itiraz üzerine T.K. ve İ.K. tahliyeden 5 gün sonra yeniden tutuklandı.

Tutuklama kararı ile ilgili yazılı açıklama yapan Avukat Kürşat Karabay, "Olay ile ilgili soruşturma devam etmekte, maktulün ölüm sebebinin belirlenmesine yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumundan tıbbı rapor alınma süreci beklenmektedir. Dolayısı ile haberlerde yer aldığı üzere maktulün kalp krizi nedeni ile öldüğünün bilimsel ve hukuki olarak kabul edildiği bilgisi doğru değildir. Yasaya aykırı olarak 12/07/2019 tarihinde verilmiş olan tahliye kararına müvekkiller adına itiraz edilmiş, karar kaldırılarak şüpheliler hakkında yeniden tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Şüpheliler 17/07/2019 tarihinde tekrar tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.