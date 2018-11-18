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Kaşıkçı cinayetinin gizli ortağı: Kiralık katil Dahlan!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetinde Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’ın da rol aldığı öğrenildi. Lübnan’dan sahte pasaportla İstanbul’a gelen 4 kişilik ekip, kanıtların yok edilmesinde Suudilere yardımcı oldu.

18 Kasım 2018 Pazar 09:12
Kaşıkçı cinayetinin gizli ortağı: Kiralık katil Dahlan!

Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine Filistin asıllıMuhammed Dahlan'ın da adı karıştı. Alınan bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in tetikçisi olarak bilinen Dahlan'ın ekibi de Cemal Kaşıkçı cinayetinde aktif rol aldı. Kaşıkçı'nın katledildiği 2 Ekim'den bir gün önce Lübnan'dan Türkiye'ye gelen 4 kişilik ekip, cinayet günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdi. Ekibin, olay mahallinde bulunduklarını gösteren görüntüler Türk istihbarat birimlerinin elinde. Kaynaklar, İstanbul'da 3 gece kalan Dahlan ekibine 'cinayetin izlerini silme görevinin verildiğini' kaydetti.

Hamas liderini öldüren kişiler

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlenen menfur cinayete doğrudan katılan Dahlan ekibinin, 2010 yılında Hamas'ın üst düzey isimlerinden Mahmut el-Mabhih'i infaz eden isimlerden oluştuğu öğrenildi. Güvenlik birimlerinin şahısların isim ve faaliyet detaylarına ulaştığı bilgisi elde edildi. Muhammed Dahlan'a bağlı 4 kişinin 1 Ekim günü sahte pasaportlarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve Suud Konsolosluğuna bazı teknik araçlar ve kimyevi malzeme götürdüğü anlaşıldı. Cemal Kaşıkçı cinayetinde 'kanıt temizleme' işiyle görevlendirilen Dahlan ekibi, 4 Ekim'de Türkiye'den ayrıldı.

Suikast ekibi kurmuştu

Ortadoğu'nun Filistin asıllı kiralık katili Muhammed Dahlan'ın adı daha önce de birçok olayla birlikte anılmıştı. Muhammed Dahlan'ın başta Yemen olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında suikastler düzenlemek üzere ABD'li paralı askerlerden bir ekip kurduğu belirlenmişti. Dahlan'ın yönlendirdiği ‘temizlik’ ekibinin, İstanbul’daki Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak görülen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın akıl hocası BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed tarafından finanse edildiği biliniyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 09:12
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. hamas
  4. Muhammed Dahlan
  5. Muhammed bin Zayed
  6. Cemal Kaşıkçı cinayeti

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