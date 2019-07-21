Cinayeti deredeki kanlı taş ile askıdaki tişört aydınlatacak

Aydın’ın Köşk ilçesinde 42 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Biçer’in feci şekilde öldürülmesi olayı ile ilgili polisin önemli delillere ulaştığı öğrenildi. Polisin delil olarak dereden aldığı kanlı taş ile cinayetin meyana geldiği yere yakın bir evden aldığı yeni yıkanmış tişörtün Kriminal Dairesi tarafından inceleneceği öğrenildi.

Bilindiği gibi; Sabah saatlerinde Köşk çayı kenarında vücudunun değişik yerlerinden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş vaziyette bir erkek cesedi bulunmuş, cesedin de, İlçe merkezinde yaşayan elektrik ve su işleri ile uğraşan 42 yaşındaki Mehmet Biçer’e ait olduğu belirlenmişti. Olaydan sonra bölgede çalışma yapan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri ve Köşk ilçe Emniyet Amirliği ekipleri bazı kişilerin ifadesine başvurdu. Soruşturmayı derinleştiren polis, Köşk çayı içerisinde cinayette kullanılan kanlı bir parke taşı ile olay yerine yakın bir bölgedeki evden yeni yıkanıp üzeri masa örtüsü ile kapatılarak serilmiş bir erkek şahsa ait tişörte el koydu. Dün geceden bu yana kendisinden haber alınamayan bir şahsın ise cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi.