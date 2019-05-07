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Cinayeti apartman görevlisine söyledi! Karısını öldürüp valiziyle kaçtı!

İstanbul Kadıköy’de Turgay Cucur (51),boşanma aşamasında olduğu karısı Billur Cucur'u (40) bıçaklayarak öldürdü. Olay, valizini alarak binadan uzaklaşan zanlının apartman görevlisini aramasıyla ortaya çıktı. Katil zanlısı Turgay Cucur, Sarıyer’de polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı

07 Mayıs 2019 Salı 08:02
Cinayeti apartman görevlisine söyledi! Karısını öldürüp valiziyle kaçtı!

İstanbul'un Kadıköy İlçesi Kızıltoprak İstasyon Caddesi'nde yaşayan Billur Cucur (40) ve Turgay Cucur (51) sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin bu tartışması sırasında Turgay Cucur, eşi Billur Cucur’u bıçaklayarak öldürdü. Turgay Cucur, olayın ardından valizini alarak binadan uzaklaştı.

Cinayeti kapıcıya söyledi

İHA'da yer alan habere göre Turgay Cucur, bir süre sonra apartmanın kapıcısını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine apartman görevlisi polisi arayarak, durumu bildirdi. Cinayetin ortaya çıkması ile birlikte polis, olayın yaşandığı dairede inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Billur Cucur’un cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, Turgay Cucur Sarıyer’de polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 08:02
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