Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı Kahramanmaraş’ta 10 yaşındaki kızının gözü önünde av tüfeğiyle öldürülen Emine Yıldız (45), toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta 10 yaşındaki kızının gözü önünde av tüfeğiyle öldürülen Emine Yıldız (45), toprağa verildi.

Yıldız için, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi’ndeki Barboros Hayrettin Paşa Camii’nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına yakınları ve Yıldız’ın vatani görevini yapan oğlu Ferhat Yıldız da katıldı. Oğlu ve yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekerken, Yıldız’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’na defnedildi.

Olay, çarşamba akşamı Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi’nde meydana gelmiş, Emine Yıldız (45), 10 yaşındaki kızı ile evde bulunduğu esnada kocasının eniştesi Ali Karapınar tarafından av tüfeğiyle öldürülmüştü.

Yıldız’ı kafasından vuran Karapınar ise polisin geniş çaplı araştırması sonucu yakalandı. Karapınar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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