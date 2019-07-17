Cinayet zanlısının kaçışı 3 yıl sürdü Manisa’nın Salihli ilçesinde, 3 yıl önce iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfekle cinayet işleyen zanlı, İzmir’in Bayraklı ilçesinde yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 3 yıl önce iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfekle cinayet işleyen zanlı, İzmir’in Bayraklı ilçesinde yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce Cihan Azrak’ı (44),pompalı tüfekle öldüren ve firar eden Kemal Tandoğan’ın (56), Doğançay Mahallesi’nde bulunan bir ikamette saklandığı istihbaratını aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, çevre güvenliğini alarak söz konusu evin etrafını sardı. Çelik yelek giyen ekipler, yaptıkları operasyon sonucunda Tandoğan’ı saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Tandoğan, Çiğli Bölge Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Tandoğan’ın Manisa’nın Salihli ilçesinde 1 Temmuz 2016 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı’nda Cihan Azrak’ı pompalı tüfekle öldürdüğü ve kayıplara karıştığı öğrenildi.

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