0553 313 94 23

Cinayet zanlısının evini yakmak için molotof hazırladığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Karaman’da jandarma ekipleri cinayet zanlısının evini yakmak için molotof kokteyli hazırladıkları ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:15
Cinayet zanlısının evini yakmak için molotof hazırladığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Karaman’da jandarma ekipleri cinayet zanlısının evini yakmak için molotof kokteyli hazırladıkları ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı.


Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Esentepe köyünde geçtiğimiz Pazartesi günü işlenen cinayetin ardından zanlıya ait evin etrafında aldığı güvenlik tedbirleri devam ediyor. Olay günü, cinayete kurban giden Mikail Dural’ın (35) yakınları cinayet zanlısı Bekir K.’nin (48) evini taş yağmuruna tutarak hasar verdi. Cenazenin defnedileceği günün sabahı da zanlının evine saldırı olması üzerine jandarma güvenlik tedbirlerini iyice arttırırken, polis de bölgeye TOMA konuşlandırdı. Jandarma, R.Y. isimli şahsa ait inşaat içerisinde katil zanlısının evini yakılmasında kullanılmak üzere olduğu değerlendirilen plastik şişelere konmuş 35 adet molotof kokteyli ele geçirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda molotof kokteyllerini hazırladıkları ileri sürülen M.D, A.A.Ş, M.B.T, A.D, V.D. ve M.T.D. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslar daha sonra Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli sıfatı ile ifadeleri ve parmak izleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Fenerbahçe, Başakşehir maçı..
    3. Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
    4. "Polonya ile ticarette ilk hedefimiz..
    5. Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi
    6. Vali Baruş’tan patlamada yaralanan..
    7. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    8. Bozüyük Belediyesi Aksu Tekke köyü..
    9. “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”..
    10. Milli satranç sporcusu vefat etti
    11. Bakan tarih verdi: YHT Halkalı'ya..
    12. Kapıları açık şekilde seyreden araç..
    13. Irak polisi, Suriye’den kaçan DEAŞ..
    14. Real Madrid Fenerbahçe Beko basket..
    15. "VAR sistemiyle ilgili ufak tefek..
    16. Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
    17. Trabzonspor Olcay Şahan ile..
    18. PFDK ceza yağdırdı
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. Ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye..
    21. "Hızlı tren önümüzdeki hafta..
    22. Bayraktar İHA Ukrayna'ya teslim edildi
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’te
    24. Cinayet zanlısının evini yakmak için..
    25. E5 ve TEM’e alternatif tünel ağı
    26. Tesbih namazı ne zaman ve kaç rekat..
    27. Trabzonspor, Olcay Şahan ile..
    28. Kaş’a KBB Uzmanı
    29. Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya..
    30. Sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı