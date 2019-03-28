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Cinayet zanlısını narkoz yakalattı

Adana’da hastane önünde bir kişiyi öldürüp kaçtığı Antalya’da trafik kazası geçirip Adana’da sahte kimlikle hastanede ameliyat olan zanlı, narkozun etkisiyle gerçek ismini söyleyince gözaltına alınıp tutuklandı.

28 Mart 2019 Perşembe 09:12
Cinayet zanlısını narkoz yakalattı

Adana’da hastane önünde bir kişiyi öldürüp kaçtığı Antalya’da trafik kazası geçirip Adana’da sahte kimlikle hastanede ameliyat olan zanlı, narkozun etkisiyle gerçek ismini söyleyince gözaltına alınıp tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay 27 Aralık 2017 tarihinde Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Aydemir hastane önünde giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis yaptığı operasyonlarda cinayete karıştığı ileri sürülen Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O., H.B.D. (17), Orhan S. ve Ali S.’yi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanıp adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O. ve H.B.D. (17) ilk etapta tutuklanırken, Orhan S. ve Ali S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlılara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Duruşmada Ferhat O. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.


Bu arada cinayetin asıl faili olarak Abdulkadir S.’nin yakalanması için karar çıkartıldı. Bu arada zanlı Antalya’ya kaçarak burada sahte kimlikle yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra Abdulkadir S. trafik kazası geçirdi. Zanlı bunun üzerine Antalya’da kendisine bakacak kimse olmadığı için Adana’ya ailesinin yanına geldi. Adana’da bir hastanede kazadan dolayı ameliyat olmaya giden zanlı burada sahte kimlikle işlem yaptırdı. Ameliyata giren zanlı ameliyattan sonra narkozun etkisiyle hemşireye gerçek adını söyledi. Ancak hemşire kayıtlarda hastanın isminin değişik olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler zanlının parmak izini aldığında cinayetten aranan Abdulkadir S. olduğunu tespit etti. Zanlı ameliyat sonrası gözaltına alınıp emniyete getirildi. İşlemlerinin ardından ise önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:12
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