0553 313 94 23

Cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi

Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in cinayet zanlısının iş yeri, öfkeli kalabalığın hedefi oldu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:41
Cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi

Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in cinayet zanlısının iş yeri, öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Olayda, 1 polis memuru yaralandı.


Hüseyin Nasrullah Çelik’i vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak Kahta ilçesi Boğazkaya köyü yakınlarındaki tarlaya attığı iddia edilen ve Antalya’da yakalanan cinayet zanlısı Murat Ç.’nin çalıştığı babasına ait iş yerini, mahalle sakinleri bastı. İş yerinin kapısı kilitliyken dışarıda bulunan meyve sebzeleri yola savuran ve Murat Ç.’ye tepki gösteren öfkeli kalabalık, taşlarla iş yerinin camını kırdı. Atılan taşlardan 1 polis memuru yaralandı.


Öfkeli kalabalığı sakinleştirmek oldukça güç oldu. Polis ekipleri mahalleliyi sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti.


Bugün öğle namazından önce morgdan alınan Çelik’in cenazesi, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da trafik kazasında anne ile oğlu öldü
    1. Antalya'da trafik kazasında anne ile..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    3. Eyyübiye’de kurban kesim ve satış..
    4. İYİ Parti’den MHP’ye geçiş başladı
    5. Haliliye Belediyesi yerel yönetimler..
    6. CHP İl Başkanı Kiraz, Tohma Çayı’nda..
    7. İzinsiz yolcu taşıyanlara ceza yağdı
    8. Gebze’de tırların akülerini çalanlar..
    9. 86 yaşındaki Mardinli adamın feci..
    10. Sıcakta bayılan köpek tedavi altına..
    11. Futbol: Süper Lig
    12. Serinlemek için nehre giren..
    13. Muş'tan acı haber! 4 çocuk boğuldu
    14. Onyekuru için 15 milyon Euro!
    15. İki ada arasında sefer yapan tekne..
    16. Bakan Akar, trafik kazasında vefat..
    17. Bulvar Diamond FSM’ye değer katacak
    18. Denizli'de traktörün altında kalan..
    19. Eşcinsel sapkınların hedefinde..
    20. DİSKİ’den su açıklaması
    21. ABD basını sayfasına taşıdı!..
    22. Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği..
    23. Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum..
    24. Filipinler'de tekne kazası: 7 ölü
    25. Yayladaki tarihi köprüde defile
    26. Avusturya’dan gelen gurbetçi aile kaza..
    27. Yol kanalı açma kavgası ölümle bitti:..
    28. Patpatlara izin yok
    29. Hayal 40 yıl sonra gerçek oldu
    30. Serinlemek için Murat Nehrine giren 4..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu