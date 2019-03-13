Cinayet zanlısına 17 yıl hapis cezası Karabük’te 2017 yılında sokak ortasında av tüfeği ile husumetlisini av tüfeği ile vurarak öldüren zanlı, 17 yıl hapse mahkum edildi.

Karabük’te 2017 yılında sokak ortasında av tüfeği ile husumetlisini av tüfeği ile vurarak öldüren zanlı, 17 yıl hapse mahkum edildi. 28 Ağustos 2017 yılında Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi TOKİ konutlarında meydana gelen olayda husumetlisi olan Erdi Bozkurt’u sokak ortasında av tüfeği ile kovalayarak vuran Kazım Eken’in yargılamasına devam edildi. Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti son sözü sorulan sanığa ‘Kasten adam öldürme’ suçundan dolayı 17 yıl hapse mahkum ederken, istinaf ve Yargıtay yolunu da açık bıraktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.