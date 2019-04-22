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Cinayet zanlısı yayla evinde yakalandı

Osmaniye’de adam öldürmek suçundan aranan şahıs, Kahramanmaraş’ta gizlendiği yayla evinde yakalandı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 22:00
Cinayet zanlısı yayla evinde yakalandı

Osmaniye’de adam öldürmek suçundan aranan şahıs, Kahramanmaraş’ta gizlendiği yayla evinde yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Osmaniye’de adam öldürmek suçundan aranan Murat B.’nin (38) Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Cambaz Mahallesi Kıratlı mevkiinde bir yayla evinde gizlendiği bilgisini alan jandarma harekete geçti. Yayla evinin etrafını saran jandarma ekipleri, evin bacasından dumanlar çıktığını tespit etti. Jandarma ekiplerini fark eden zanlı, "teslim ol" çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Yayla evinin kapısını kırarak içeri giren jandarma, merdiven arasında gizlenen zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Kasten yaralama, tehdit, adam öldürme suçlarından aranan Murat B. karakola götürüldü. Yayla evinde yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 30 adet mermi, 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 61 adet mermi ile 2 adet dürbün ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 22:00
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