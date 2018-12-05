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Cinayet zanlısı, suç örgütü elebaşının yeğeni çıktı

Başkentte 5 ay önce sokakta işlenen cinayetin şüphelisi olarak yakalanan şüphelinin, silahlı suç örgütü elebaşı Kadir İnan'ın yeğeni olduğu tespit edildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:53
Cinayet zanlısı, suç örgütü elebaşının yeğeni çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi 85. Sokak'ta 14 Temmuz'da bir kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 kişinin tutuklanmasının ardından olaya karışan diğer zanlının yakalanması için yürüttüğü çalışmayı derinleştirdi.

Tüm delilleri titizlikle toplayan ekipler, yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu olaya karışan diğer zanlının silahlı suç örgütü elebaşı ve uyuşturucu kaçakçısı Kadir İnan'ın yeğeni Ferhat Gezer olduğunu belirledi.

Cinayet Büro ekipleri, Gezer'in, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Kocaeli'ye giden Ankara Cinayet Büro Amirliği ile Kocaeli Özel Harekat Şubesi ekipleri, Naciye Sokağı'ndaki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, Gezer gözaltına alındı. Evdeki aramalarda, başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile tabanca ve 150 mermi ele geçirildi.

 

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gezer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Ali Ersoy Mahallesi 85. Sokak'ta bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili Cinayet Büro Amirliğince başlatılan çalışmalar kapsamında, olayın alacak nedeniyle yaşandığı, saldırganların asıl hedefinin yaraladıkları B.K. olduğu ancak açılan ateş sonucunda 33 yaşındaki E.G.B'nin öldürüldüğü ve T.A'nın yaralandığı tespit edilmişti.

Maskeli saldırganların kimliklerini tespit eden ekipler, zanlılardan E.Ö, İ.E. ve Y.Ç'yi saklandıkları yerde gözaltına almıştı. Diğer katil zanlısı ve aynı zamanda uyuşturucu satıcısı T.D'yi ise İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalamıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Bu arada, saldırganların, olay yerine geldikleri araçtan iner inmez yol kenarında duranların üzerine ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:53
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Altındağ
  5. Cinayet zanlısı
  6. suç örgütü
  7. uyuşturucu

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