0553 313 94 23

Cinayet zanlısı otogarda polislere teslim oldu

Denizli’de cezaevinden izinli çıktıktan sonra amca ve yeğenini av tüfeği ile öldüren cinayet zanlısı polise teslim oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 12:49
Cinayet zanlısı otogarda polislere teslim oldu

Denizli’de cezaevinden izinli çıktıktan sonra amca ve yeğenini av tüfeği ile öldüren cinayet zanlısı polise teslim oldu. Cinayetin ardından iki gündür firari olan şahıs otogarda polis noktasına giderek cinayet işlediğini söyleyip teslim oldu.


Geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddialara göre cezaevinden bir hafta izinli çıkan Mehmet Ö. isimli şahıs mahallede önceden husumetli olan Süleyman Akan ise kahve önündeki çeşmenin yanında karşılaştı. İkili burada geçmişten dolayı tartıştıktan sonra ayrıldı. Daha sonra evine giden Mehmet Ö., evde bulunan av tüfeğini bir çuvalın içine koyarak mahalle meydanına tekrar geri geldi. Burada Süleyman Akan’ı gören Mehmet Ö., şahsın üzerine ateş açtı. Sırtından saçma darbeleri ile yaralanan Akan yere düştü. Mehmet Ö., daha sonra tüfekle birlikte olay yerinden uzaklaştı. O sırada olay yerinde olan ev amcasının vurulduğunu gören 22 yaşındaki yeğeni Ahmet Akan, amcasına çeşmeden su içirip yardımcı olmaya çalışarak başında beklemeye başladı. Mehmet Ö. ise tüfeğini doldurarak olay yerine geri geldi ve Süleyman Akan’ın yaralı olduğunu görünce bir kez daha tüfeği doğrultarak ateşledi. Açılan ateşte bu defa hem Süleyman Akan hem de ona yardım etmek isteyen yeğeni Ahmet Akan vuruldu. Olayda hastaneye kaldırılan amca ve yeğeni yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Cinayet zanlısı otogarda polis noktasında gözaltına alındı


Olay sonrası iki gündür firari olan cinayet zanlısı Mehmet Ö.’nün yakalanması için İl Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip kurulduğu ve her yerde arandığı belirtildi. Mehmet Ö. ise bugün sabah saatlerinde Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki polis bekleme noktasına giderek buradaki polis memurlarına ‘cinayet’ işlediğini söyleyerek teslim olduğu kaydedildi. Bunun üzerine polis ekiplerinin şahsı gözaltına aldığı ve emniyete götürdükleri aktarıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    1. Günün ilk yarısında endekslerin..
    2. Corendon Airlines 8. kez Türkiye’nin..
    3. Akıncı Üssü davası
    4. Burun estetiği öncesi bunlara dikkat
    5. Borsada günün ilk yarısı (2)
    6. Günün ilk yarısında şehir..
    7. Keçili Kanalı’nda bin 377 metre ıslah..
    8. Almanya'da bomba alarmı! Diyanet..
    9. Bahçeli’nin Kütahya programı belli oldu
    10. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış..
    11. Borsada günün ilk yarısı (1)
    12. Serbest piyasada altın fiyatları
    13. Kayseri Şeker, yem bitkileri temini..
    14. Marmara Nakliyeciler Garajı tahliye..
    15. (Özel) Önce namaz kıldı, sonra..
    16. Madagaskar, Afrika Uluslar Kupası'nda..
    17. Adana'daki "taksici cinayeti"..
    18. Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan..
    19. Pawel Olkowski, Gazişehir Gaziantep’te
    20. Sudan'da darbeyi desteklemişti!..
    21. Otel çatısında bulunan cesedin kimliği..
    22. Spor kulübü yöneticiliği yapanları..
    23. Tosya’da 3 kişinin yaralandığı cip..
    24. Piyasalarda gün ortası
    25. Kayıp koyunları jandarma drone ile..
    26. Kayserispor’un yeni transferi Dja..
    27. "Şampiyonluk kültürünü en iyi bilen..
    28. Nurdoğan Rigel kimdir? Nurdoğan Rigel..
    29. Reyhanlı'da derneğe ait depodaki yangın
    30. Aydın’da trafik canavarı geçen ay 7..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!