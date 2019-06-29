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Cinayet zanlısı nişanlısının babası tarafından vurulunca yakalandı

Denizli’de nişanlısının eski kocasını bıçaklayarak öldüren adam, nişanlısını evinden götürmek isteyince babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 23:50
Cinayet zanlısı nişanlısının babası tarafından vurulunca yakalandı

Denizli’de nişanlısının eski kocasını bıçaklayarak öldüren adam, nişanlısını evinden götürmek isteyince babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı. Dün cinayet işleyen şahıs bugün jandarma ekipleri tarafından dere yatağında ağır yaralı olarak bulundu.



Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Aşıklar Parkı’nda dün yaşanan olayda, iddialara göre Abdullah G., nişanlısı E.Ç.’nin eski kocası Emin Arslan ile buluştu. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Abdullah G., yanındaki bıçağı çekerek Arslan’ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Aslan kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve polis tarafından her yerde aranan Abdullah G., bu gece ise nişanlısı E.Ç.’nin, Eymir Mahallesi’ndeki evini gelerek onu götürmek istedi.



Jandarma cinayet zanlısını yaralı olarak dere yatağında buldu


Burada Abdullah G. ile E.Ç.’nin aile üyeleri arasında kavga çıktı. Ardından E.Ç.’nin babası Ethem Ç. (55) pompalı tüfekle Abdullah G.’ye ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar ile yaralanan Abdullah G. evden dışarı çıkarak aile üyelerinden kaçmaya çalışırken mahallede bulunan bir dere yatağına saklandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede bir süre arama yaparak şahsı saklandığı yerde buldu. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile şahıs hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Abdullah G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, baba Ethem Ç.’nin ise jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ediyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 23:50
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