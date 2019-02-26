Cinayet zanlısı bakın nerede yakalandı Konya'nın Çumra ilçesinde husumetli olduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü ileri sürülen zanlı, bir akrabasına ait evin kümesinde saklanırken polis ekiplerince yakalandı.

Konya'nın Çumra ilçesinde husumetli olduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü ileri sürülen zanlı, bir akrabasına ait evin kümesinde saklanırken polis ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, Atilla Kılınçkan ile aralarında husumet bulunan Serhat Y, İzzetbey Mahallesi Dumlu Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Kılınçkan göğsünden bıçakla yaralandı. Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atilla Kılınçkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli Serhat Y, polis ekiplerince bir akrabasına ait evin kümesinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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