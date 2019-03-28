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Cinayet zanlısı: "Kendimi korumak için havaya ateş ettim"

Bursa’da arabasıyla kapılarının önünden geçerken toz çıkardığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıkan Çimen Çaymaklar’ı pompalı tüfekle öldüren zanlının yargılanmasına başlandı.

28 Mart 2019 Perşembe 09:07
Cinayet zanlısı: "Kendimi korumak için havaya ateş ettim"

Bursa’da arabasıyla kapılarının önünden geçerken toz çıkardığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıkan Çimen Çaymaklar’ı pompalı tüfekle öldüren zanlının yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada, kendisine küfür ve hakaret edenlere karşı korkutmak ve ailesini korumak maksadıyla havaya ateş ettiğini, kimseyi öldürme planı olmadığını söyleyen zanlının tutukluluk haline devam edildi.


Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak’ta meydana geldi. Murtaza Esetekin arabayla evine giderken, kendi kapısının önünde oturan B.Ç., otomobilin toz kaldırmasından rahatsız oldu. Esetekin ile B.Ç. çıkan toz yüzünden tartışmaya başladı. Mahallede bulunan diğer vatandaşlar araya girerek olayı yatıştırdı. Esetekin, evinden pompalı tüfeği alarak tekrar dışarı çıktı. Esetekin, B.Ç.’nin evinin önüne gidip, etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Pompalı tüfekten çıkan fişeklerden biri, o esnada kapının önünde oturan B.Ç.’nin eşi Çimen Çaymaklar’ın kalbine saplandı. Yakınları ağır yaralı kadını otomobille Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Burada ameliyata alınan Çimen Çaymaklar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Şüpheli Murtaza Esetekin ise, yanında bulunan F.G. ve K.E. ile birlikte siyah bir otomobile binerek kaçmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, F.G. ve K.E.’yi kıskıvrak yakalarken, Esetekin ise kayıplara karıştı.


Polis ekipleri çevrede yaptığı araştırma sonucu iki saat sonra Murtaza Esetekin’i bir zeytinlikte pompalı tüfekle yakaladı. Esetekin ile iki arkadaşı adliyeye sevk edildi. Sanıklardan Esetekin çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklanırken, F.G. ve K.E. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Olaydan sonra tamamlanan soruşturma kapsamında Esetekin hakkında kasten adam öldürmek suçundan, F.G. ve K.E. hakkında ise yardım ve yataklık suçundan Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Esetekin ile F.G. ve E.K. açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ilk celsesine tutuklu sanık Murtaza Esetekin, tutuksuz sanıklar, hayatını kaybeden Çimen Çaymaklar’ın eşi, taraf yakınları ve avukatları katıldı.


Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklar cinayeti kendilerinin işlemediğini belirtti. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini talep etti.


İlk kez hakim karşısına çıkan Esetekin ise olay gününü anlattı. Öldürme kastı bulunmadığını dile getiren Esetekin, "Olay günü arkadaşlarımla alkol aldım. Daha sonra eve gitmek için kalktık. Aracı ben kullanıyordum. Çimen Çaymaklar’ın kapısının önünden geçtik. Benim evim de az aşağıda, evime gitmek için arabadan indiğimde bana hakaret ettiler, küfür ettiler. Ben de korktuğum için eve gittim, kendimi ve ailemi korumak için silahımı alarak havaya ateş ettim. Ben ateş etmeden önce dışarıdan 2 el silah sesi duymuştum. Amacım öldürmek değildi. Kimin kurşunuyla öldüğünü bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.


Çimen Çaymaklar’ın eşi müşteki B.Ç. ise Esetekin’in ifadelerini kabul etmeyerek sanığın suçu kasıtlı olarak işlediğini ve cezalandırılmasını istedi.


Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri tarihe ertelendi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:07
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